Газзаев: критика в адрес сборной России по футболу не обоснована

В воскресенье российская команда уступила туркам со счетом 2:3 в матче пятого тура группового этапа Лиги нации.

"Вижу много критики в адрес сборной, считаю ее необоснованной, У команды есть конечная цель - выиграть свою группу в Лиге наций, и сейчас Россия идет на первом месте. Если говорить о вчерашнем матче, то большую часть игры мы провели в меньшинстве, но, за исключением редких отрезков, наша сборная владела преимуществом", - сказал Газзаев.

"Конечно, любое поражение нежелательно и неприятно, но на дистанции турнира могут быть разные результаты: проигрыши, победы и ничьи. Самое главное, как ты завершишь свое выступление, выполнишь ли цель, наша задача - взять первое место и подняться в дивизионе Лиги наций. Для этого нам нужно в заключительной игре побеждать Сербию, тогда никто не вспомнит об этом поражении от Турции", - добавил он.

Также Газзаев высказался о судействе в игре против турок: "Если говорить о работе судьи, то пенальти, наверное, действительно неоднозначный, - отметил он. - Несколько раз пересматривал повтор, ничего там не увидел, сложно давать такой одиннадцатиметровый, это, безусловно, ошибка судьи, а в эпизоде с удалением Семенова шла обоюдная борьба. Изначально турок хватал нашего игрока за футболку, потом Андрей его прихватил. Наверное, Семенов должен был почувствовать, что его придерживают, но он стал бороться до конца, и в итоге арбитр, к большому сожалению, заметил только фол россиянина".

Матч Сербия - Россия пройдет 18 ноября в Белграде. В турнирной таблице группы 3 лиги В лидирует сборная России, набравшая 8 очков. Далее следуют команды Венгрии (8), Турции (6) и Сербии (3). В случае победы в заключительном туре российская команда гарантирует себе первое место в группе и повышение в классе в лигу А на следующий розыгрыш Лиги наций.