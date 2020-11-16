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Лига наций

Газзаев: критика в адрес сборной России по футболу не обоснована

Бывший тренер национальной команды отметил, что большую часть матча против турок сборная России владела преимуществом

ТАСС, 16 ноября. Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает критику в адрес национальной команды необоснованной. Его комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

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В воскресенье российская команда уступила туркам со счетом 2:3 в матче пятого тура группового этапа Лиги нации.

"Вижу много критики в адрес сборной, считаю ее необоснованной, У команды есть конечная цель - выиграть свою группу в Лиге наций, и сейчас Россия идет на первом месте. Если говорить о вчерашнем матче, то большую часть игры мы провели в меньшинстве, но, за исключением редких отрезков, наша сборная владела преимуществом", - сказал Газзаев.

"Конечно, любое поражение нежелательно и неприятно, но на дистанции турнира могут быть разные результаты: проигрыши, победы и ничьи. Самое главное, как ты завершишь свое выступление, выполнишь ли цель, наша задача - взять первое место и подняться в дивизионе Лиги наций. Для этого нам нужно в заключительной игре побеждать Сербию, тогда никто не вспомнит об этом поражении от Турции", - добавил он.

Также Газзаев высказался о судействе в игре против турок: "Если говорить о работе судьи, то пенальти, наверное, действительно неоднозначный, - отметил он. - Несколько раз пересматривал повтор, ничего там не увидел, сложно давать такой одиннадцатиметровый, это, безусловно, ошибка судьи, а в эпизоде с удалением Семенова шла обоюдная борьба. Изначально турок хватал нашего игрока за футболку, потом Андрей его прихватил. Наверное, Семенов должен был почувствовать, что его придерживают, но он стал бороться до конца, и в итоге арбитр, к большому сожалению, заметил только фол россиянина".

Матч Сербия - Россия пройдет 18 ноября в Белграде. В турнирной таблице группы 3 лиги В лидирует сборная России, набравшая 8 очков. Далее следуют команды Венгрии (8), Турции (6) и Сербии (3). В случае победы в заключительном туре российская команда гарантирует себе первое место в группе и повышение в классе в лигу А на следующий розыгрыш Лиги наций.

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