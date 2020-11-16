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Летние олимпийские виды спорта

Норвегия не сможет принять матчи женского чемпионата Европы по гандболу 2020 года

Турнир должен был пройти в двух странах

ТАСС, 16 ноября. Норвегия не примет матчи женского чемпионата Европы по гандболу 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF).

Турнир должен был пройти в Норвегии и Дании с 3 по 20 декабря.

Норвежская сторона не сможет принять часть матчей турнира в связи с распоряжениями властей, продиктованными эпидемической ситуацией в стране. На данный момент ведется работа над тем, чтобы провести все матчи турнира в Дании.

Соперниками сборной России на предварительном этапе чемпионата Европы являются команды Швеции, Испании и Чехии. Все три встречи должны пройти в датском Фредериксхавне.

Российская сборная ни разу в истории не побеждала на чемпионате Европы.

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Летние олимпийские виды спорта
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