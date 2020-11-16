Гендиректор "Спартака" считает, что "Открытие-Арена" готова к использованию Fan ID

МОСКВА, 16 ноября /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Стадион "Открытие-Арена", на котором проводит домашние матчи московский футбольный клуб "Спартак", готов к использованию на играх Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) системы идентификации болельщиков (Fan ID). Об этом ТАСС рассказал генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил о возможном введении Fan ID в следующем сезоне чемпионата России. Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин позднее сообщил, что лига и Российский футбольный союз ведут диалог по вопросу возможного введения системы идентификации со всеми заинтересованными сторонами.

"Стадион "Открытие-Арена" готов к использованию Fan ID, никаких проблем не будет. Тем более во время чемпионата мира она уже без нареканий использовалась у нас", - сказал Газизов.

В октябре сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах, в ноябре 2020 года. "Возвращение пива на стадионы мы поддерживаем. Безусловно, это важное для футбольных клубов и их болельщиков решение, - отметил Газизов. - Но более важным решением, пока оно окончательно не принято, было бы разрешение рекламы этого напитка на матчах, это дало бы клубам тоже возможность зарабатывать".

13 декабря 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу. В январе этого года стало известно, что в него будут внесены поправки, согласно которым напиток следует разрешить продавать на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских.