Боец ММА Харитонов будет прооперирован за границей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов будет прооперирован из-за сломанного в драке с Адамом Яндиевым носа за границей. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

13 ноября стало известно, что Харитонов был избит Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. У него диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа. Позже Харитонов сообщил ТАСС о необходимости проведения операции на нос, который был сломан со смещением.

"Сергей не будет оперироваться в понедельник. Он полетит за границу, чтобы операцию сделали там. Куда конкретно - определится позднее, после выписки", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев, задержанный на 48 часов после драки с бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым в столичном спорткомплексе "Лужниках", отказался признать вину.