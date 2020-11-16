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Футбол в России

СМИ: "Зенит" не намерен продавать Дзюбу

Ранее сообщалось, что 32-летний нападающий может быть продан в один из клубов чемпионата Катара или Главной футбольной лиги

ТАСС, 16 ноября. Петербургский футбольный клуб "Зенит" не планирует продавать нападающего Артема Дзюбу. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

Ранее издание "Советский спорт" сообщило, что руководство "Зенита" рассматривает вариант продажи Дзюбы в один из клубов чемпионата Катара или Главной футбольной лиги (MLS).

Как отмечает источник, в клубе даже не допускают возможность продажи 32-летнего форварда.

В текущем сезоне Дзюба провел 16 матчей, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. Ранее главный тренер сборной России исключил Дзюбу из состава сборной России на ноябрьские матчи в связи с резонансным видео.

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