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Лига наций

У голкипера сборной России Сафонова сомнительный результат теста на коронавирус

В среду национальная команда сыграет с сербами в Лиге наций
Матвей Сафонов Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Матвей Сафонов
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 16 ноября. Тест на коронавирусную инфекцию голкипера сборной России по футболу Матвея Сафонова показал сомнительный результат. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

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В настоящее время проходит перепроверка, после чего будет определена дальнейшая тактика действий игрока в расположении сборной.

Ранее в ноябре у вратаря сборной России Антона Шунина также было подозрение на коронавирус, в связи с чем он не был вызван в расположение национальной команды.

В среду сборная России проведет матч Лиги наций против команды Сербии. В случае победы российская команда выйдет в дивизион А турнира. В матче с турками (2:3), который пошел в воскресенье, место в воротах российской команды занимал Маринато Гилерме.

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