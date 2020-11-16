У голкипера сборной России Сафонова сомнительный результат теста на коронавирус

ТАСС, 16 ноября. Тест на коронавирусную инфекцию голкипера сборной России по футболу Матвея Сафонова показал сомнительный результат. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Не сдюжили в меньшинстве. Сборная России потерпела первое поражение в Лиге наций

В настоящее время проходит перепроверка, после чего будет определена дальнейшая тактика действий игрока в расположении сборной.

Ранее в ноябре у вратаря сборной России Антона Шунина также было подозрение на коронавирус, в связи с чем он не был вызван в расположение национальной команды.

В среду сборная России проведет матч Лиги наций против команды Сербии. В случае победы российская команда выйдет в дивизион А турнира. В матче с турками (2:3), который пошел в воскресенье, место в воротах российской команды занимал Маринато Гилерме.