Выборы президента Федерации софтбола России запланированы на 29 декабря

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Отчетно-выборная конференция Федерации софтбола России должна пройти 29 декабря в Москве. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации софтбола Крыма Денис Агапов.

"Федерация софтбола России приняла решение провести отчетно-выборную конференцию 29 декабря в Москве в здании Олимпийского комитета России. Мы готовы участвовать в работе конференции, но хотим, чтобы федерациям предоставили возможность голосовать также удаленно. Из-за пандемии коронавируса нам был бы предпочтителен такой вариант", - сказал Агапов.

Федерацией софтбола России с 4 февраля 2018 года руководит Вячеслав Смагин.