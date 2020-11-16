Глава Федерации легкой атлетики Москвы Курбатов стал кандидатом на пост президента ВФЛА

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Федерация легкой атлетики Белгородской области выдвинула главу московской федерации Олега Курбатова в качестве кандидата на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Всего на пост главы организации теперь претендуют пять человек - Курбатов, Ирина Привалова, Петр Иванов, Андрей Шляпников и Михаил Гусев. Выборы пройдут 30 ноября на отчетно-выборной конференции организации, которая должна состояться в Москве. До выборов нового главы организации обязанности президента исполняет Евгений Юрченко.

Курбатов изначально был кандидатом на пост президента ВФЛА на февральских выборах организации, однако его кандидатура в итоге была отклонена из-за несоответствия критериям.

Курбатов является мастером спорта по легкой атлетике, в 1986 году он выиграл первенство СССР среди юниоров в прыжках в длину и стал одним из победителей юниорского матча между сборными СССР и ГДР. В 2019 году Курбатов вернулся на пост президента Федерации легкой атлетики Москвы, ранее он возглавлял организацию с 1998 по 2011 год. В 2000-2004, 2008-2015 годах Курбатов занимал пост вице-президента ВФЛА.