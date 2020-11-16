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Летние олимпийские виды спорта

Соперником Власенко на выборах президента Федерации водного поло России будет Владимиров

Отчетно-выборная конференция пройдет 27 ноября

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Соперником Алексея Власенко на предстоящих выборах президента Федерации водного поло России будет Олег Владимиров. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Отчетно-выборная конференция Федерации водного поло России пройдет 27 ноября. Прием заявок на участие в выборах главы федерации завершен.

Власенко является действующим президентом организации, он возглавил ее в 2016 году. Власенко также руководит Федерацией синхронного плавания России и Российской федерацией прыжков в воду. В ноябре он был переизбран в бюро Европейской лиги плавания (LEN).

Владимиров - бывший ватерполист, является членом президиума Федерации водного поло России.

Теги
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