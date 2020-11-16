Показательные выступления фигуристов на Гран-при в Москве пройдут со зрителями

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Показательные выступления, которые состоятся по окончании московского этапа серии Гран-при по фигурному катанию, пройдут в присутствии зрителей. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.
В связи с ростом числа заразившихся коронавирусом в Москве мэр столицы Сергей Собянин 10 ноября усилил меры по предотвращению распространения инфекции в городе, введя дополнительные ограничения с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года. Московский Гран-при стартует 20 ноября, показательные выступления пройдут 22 ноября.
"Показательные выступления входят в программу этапа Гран-при, которую не делят на спортивную и неспортивную часть - все это проводится в комплексе, - сказал Горшков. - Федерация является организатором, проводит этот турнир Международный союз конькобежцев - его программа остается неизменной".
Культурные, развлекательные, зрелищные и другие подобные мероприятия с участием зрителей, включая выставки, запрещаются, при этом ограничения не распространяются на официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти. В театрах, кинотеатрах и концертных залах ограничено максимальное число зрителей - не более 25% вместимости зала, а массовые спортивные мероприятия могут проходить с участием зрителей, если они согласованы с городским департаментом спорта и управлением Роспотребнадзора.