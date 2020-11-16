Сергей Цой стал единственным кандидатом на пост президента Федерации карате России

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Действующий глава Федерации карате России (ФКР) Сергей Цой стал единственным кандидатом на пост президента организации. Об этом сообщили ТАСС в ФКР.

Отчетно-выборная конференция Федерации карате России запланирована на 28 ноября, за две недели до выборов завершился срок подачи заявок на руководящие посты в организации.

"Единственным кандидатом на пост президента Федерации карате России является ее действующий руководитель Сергей Цой", - отметил собеседник ТАСС.

Конференцию планируется провести в очном формате, она должна пройти в Москве в Олимпийском комитете России. Цой возглавляет Федерацию карате России с 1 октября 2016 года.

В 2019 году в Москве прошел этап Премьер-лиги по карате, на котором россияне выиграли по одной золотой и серебряной награде, а также три бронзовые медали. Руководство Всемирной федерации карате (WKF) назвало московский этап Премьер-лиги 2019 года лучшим в истории организации.