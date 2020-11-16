Горшков: решение по допуску на чемпионат России будет приниматься в интересах сборной

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Решение по допуску к участию в чемпионате России сезона-2020/21 будет приниматься таким образом, чтобы оно не навредило подготовке спортсменов национальной сборной. Об этом ТАСС заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

В августе нынешнего года ФФККР опубликовала основные принципы допуска спортсменов на чемпионат России, который пройдет в Челябинске с 23 по 27 декабря. К участию в старте допускаются только те, кто выступил на двух этапах Кубка России 2020 года по программе "мастер спорта", на основании суммы очков, набранных на этих этапах.

"Мы будем рассматривать этот вопрос, и решение будет приниматься, исходя из ситуации, которую нам каждый день диктует коронавирус. Вопрос с допуском на чемпионат России будет решаться исключительно так, чтобы не навредить подготовке сборной", - сообщил Горшков.

Четыре из пяти этапов Кубка России уже прошли, пятый пройдет с 5 по 8 декабря в Москве. Пока ни в одном из этапов не приняли участие двукратная чемпионка мира, серебряный призер Игр в Пхёнчхане Евгения Медведева, олимпийская чемпионка Алина Загитова, серебряные и бронзовые призеры чемпионатов Европы танцоры Александра Степанова и Иван Букин, с произвольной программы первого этапа кубка из-за травмы партнерши снялись чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, из-за травмы голеностопа пропустил старты серебряный призер чемпионата Европы Артур Даниелян.