Финал Кубка России по фигурному катанию запланирован на февраль в Великом Новгороде

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Финал Кубка России по фигурному катанию сезона-2020/21 планируется провести в феврале в Великом Новгороде, однако окончательное решение о проведении соревнования будет принято к концу года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Финал Кубка России планируется провести в феврале в Великом Новгороде, - сообщил Коган. - Но мы стараемся не забегать вперед из-за непростой ситуации, связанной с пандемией коронавируса, поэтому окончательное решение о проведении старта будет приниматься к концу года".

Первые четыре этапа Кубка России прошли в Сызрани (18-22 сентября), Москве (10-13 октября), Сочи (23-27 октября) и Казани (8-12 ноября), пятый пройдет 5-8 декабря в Москве. Участие в двух этапах турнира является одним из критериев допуска спортсменов к чемпионату России, который пройдет в конце декабря в Челябинске.