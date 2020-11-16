СМИ: бывший футболист Айдов пожизненно отстранен за договорные матчи

ТАСС, 16 ноября. Бывший российский полузащитник Дмитрий Айдов получил пожизненное отстранение решением Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает белорусская газета "Прессбол".

Футболист был фигурантом дела о договорных матчах в чемпионате Белоруссии, он выступал за "Гомель". По информации следствия, за сдачу игр он получил $22 тыс. Летом Белорусская федерация футбола пожизненно дисквалифицировала россиянина.

Согласно решению ФИФА, Айдов не сможет участвовать в футбольной деятельности ни на каком уровне.

Айдову 38 лет, он выступал за нижегородскую "Волгу", московское "Торпедо", махачкалинский "Анжи", тульский "Арсенал". За "Гомель" он играл с 2017 года, был капитаном команды. В июле 2018-го завершил карьеру.