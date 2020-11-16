Фигуристы Степанова и Букин пропустят Гран-при в Москве из-за последствий коронавируса

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Серебряные призеры чемпионата Европы - 2019 в танцах на льду российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин не успели восстановиться после заражения коронавирусом и пропустят этап серии Гран-при в Москве. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменов Ирина Жук.

"Ребята пропускают этап Гран-при из-за последствий коронавируса, они еще восстанавливаются, - сообщила Жук. - В нашей группе, к сожалению, переболели практически все".