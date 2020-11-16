Первая ракетка мира Джокович стартовал на Итоговом турнире АТР с победы над Шварцманом

Встреча окончилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 33-летнего серба. Оба теннисиста представляют группу "Токио-1970", в другом матче квартета в понедельник встретятся россиянин Даниил Медведев и Александр Зверев из Германии.

Джокович является первой ракеткой мира. На счету сербского теннисиста 17 побед на турнирах серии Большого шлема (третий результат в истории у мужчин): восемь раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США и один раз - Открытый чемпионат Франции. Также он выиграл 81 титул ATP (пятый показатель в истории) и является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

28-летний Шварцман располагается на девятой строчке мирового рейтинга, завоевав три титула АТР. Аргентинец на прошедшем Открытом чемпионате Франции дошел до полуфинала, показав свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всех на турнире побеждал Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году. Турнир проводится в Лондоне на "харде". Действующим победителем является грек Стефанос Циципас.