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Футбол в Англии

Райан Рейнольдс стал совладельцем валлийского футбольного клуба

"Рексхэм" выступает в пятом по силе дивизионе чемпионата Англии
Райан Рейнольдс Photo by Charles Sykes/Invision/AP, file
Описание
Райан Рейнольдс
© Photo by Charles Sykes/Invision/AP, file

ТАСС, 16 ноября. Американские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни купили валлийский футбольный клуб "Рексхэм". Об этом сообщает пресс-служба команды.

В сентябре большая часть членов общего собрания "Рексхэма" проголосовала за резолюцию о финансировании клуба. Владельцами команды изъявили желание стать Рейнольдс и Макэлхенни, известные по ролям в "Дедпуле" и "В Филадельфии всегда солнечно" соответственно. На данный момент стороны приступили к завершению сделки.

"Рексхэм" основан в 1864 году, команда выступает в пятом по силе дивизионе чемпионата Англии.

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