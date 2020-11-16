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Футбол в России

Футболистки ЦСКА досрочно стали чемпионками России по футболу

Московский "Локомотив" обеспечил себе серебряные медали

ТАСС, 16 ноября. Московский женский клуб ЦСКА досрочно выиграл чемпионат России по футболу. Команда стала недосягаемой для соперников за тур до конца первенства.

В предпоследнем, 13-м туре столичный "Локомотив" сыграл вничью дома с "Рязанью-ВДВ" со счетом 2:2 и потерял шансы побороться за чемпионство. За матч до конца турнира армейский клуб имеет в активе 33 очка в 13 встречах, идущий вторым "Локомотив" - 29. "Локомотив" обеспечил серебряные медали, у занимающего третье место клуба "Рязань-ВДВ" 19 баллов.

Всего в турнире принимают участие восемь команд. Из-за пандемии коронавируса было принято решение провести сезон в два круга вместо традиционных трех.

ЦСКА был реорганизован в 2017 году после слияния с подмосковной "Россиянкой". Это чемпионство стало вторым для столичного клуба (2019, 2020). Также в активе команды Кубок России 2017 года.

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