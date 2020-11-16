Футболистки ЦСКА досрочно стали чемпионками России по футболу

В предпоследнем, 13-м туре столичный "Локомотив" сыграл вничью дома с "Рязанью-ВДВ" со счетом 2:2 и потерял шансы побороться за чемпионство. За матч до конца турнира армейский клуб имеет в активе 33 очка в 13 встречах, идущий вторым "Локомотив" - 29. "Локомотив" обеспечил серебряные медали, у занимающего третье место клуба "Рязань-ВДВ" 19 баллов.

ТАСС, 16 ноября. Московский женский клуб ЦСКА досрочно выиграл чемпионат России по футболу. Команда стала недосягаемой для соперников за тур до конца первенства.

МЫ – ЧЕМПИОНЫ! ЖФК ЦСКА – ЧЕМПИОН РОССИИ-2020! За тур до окончания Суперлиги ЖФК ЦСКА второй раз подряд стал чемпионом России! За 13 прошедших матчей красно-синие одержали 10 побед, три раза сыграли вничью и не потерпели ни одного поражения. pic.twitter.com/FIn5uatx9v

Всего в турнире принимают участие восемь команд. Из-за пандемии коронавируса было принято решение провести сезон в два круга вместо традиционных трех.

ЦСКА был реорганизован в 2017 году после слияния с подмосковной "Россиянкой". Это чемпионство стало вторым для столичного клуба (2019, 2020). Также в активе команды Кубок России 2017 года.