СМИ: бывший футболист минского "Динамо" Ободо во второй раз похищен в Нигерии

ТАСС, 16 ноября. Бывший полузащитник сборной Нигерии по футболу Кристиан Ободо похищен на родине. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание L'Equipe.

Отмечается, что полиция работает над поисками 36-летнего игрока, но на данный момент никакого контакта с преступниками не установлено.

Игрок похищен во второй раз - впервые за него требовали выкуп в размере $188 тыс. в 2012 году. Тогда он был освобожден на следующий день после проведенной спецоперации.

Ободо представлял итальянские "Перуджу", "Фиорентину", "Удинезе", "Торино", "Лечче", португальский "Ольяненсе", греческие "Ксанти" и "Аполлон", румынские "Конкордию" и "Пандурий", а также белорусское "Динамо" (Минск), за которое сыграл лишь один матч. В составе сборной Нигерии футболист провел 21 встречу и забил четыре мяча, в 2006 году завоевал бронзовую медаль Кубка африканских наций.