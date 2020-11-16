Харитонова могут выписать из больницы в пятницу

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российского бойца смешанного стиля Сергея Харитонова могут выписать из московской больницы уже в пятницу. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
"Сергей будет в больнице как минимум до пятницы. В пятницу его могут выписать, чтобы он продолжил лечение уже в другом месте. В том числе это касается и операции на носу", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что бывший участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев, задержанный на 48 часов после драки с Сергеем Харитоновым в столичном спорткомплексе "Лужниках", отказался признать вину.
В отношении Яндиева было возбуждено два уголовных дела по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Он, как считают правоохранительные органы, из хулиганских побуждений напал на Харитонова и его друга Руслана Абдо в "Лужниках". В результате нападения у Харитонова были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины лица, перелом носа и другие травмы. У Абдо врачи определили перелом носа, ссадину лица, ушибленную рану нижней губы и нижней челюсти.