Харитонова могут выписать из больницы в пятницу

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российского бойца смешанного стиля Сергея Харитонова могут выписать из московской больницы уже в пятницу. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Сергей будет в больнице как минимум до пятницы. В пятницу его могут выписать, чтобы он продолжил лечение уже в другом месте. В том числе это касается и операции на носу", - сказал собеседник агентства.