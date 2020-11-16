{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

СМИ: олимпийскому чемпиону по легкой атлетике Кипруто грозит 20-летний срок за педофилию

Бегуну были предъявлены обвинения, но в понедельник он был освобожден под залог, не признав свою вину
Консеслус Кипруто EPA-EFE/ALI HAIDER
Описание
Консеслус Кипруто
© EPA-EFE/ALI HAIDER

ТАСС, 16 ноября. Кенийский легкоатлет Консеслус Кипруто обвиняется в половой связи с 15-летней девушкой. Об этом сообщает телеканал СВС.

Инцидент произошел в кенийском городе Капсабет. 25-летнему бегуну были предъявлены обвинения, но в понедельник он был освобожден под залог, не признав свою вину. Согласно кенийскому законодательству, за половую связь с лицом, которому не исполнилось 18 лет, Кипруто может грозить тюремное заключение сроком более 20 лет.

По профессии Кипруто является полицейским. В качестве спортсмена он выступал на Олимпийских играх 2016 года и завоевал золотую медаль в беге на 3000 м с препятствиями. Помимо этого, он является двукратным чемпионом мира.

Теги
КенияЛетние олимпийские виды спорта
Конфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым
Адвокат Харитонова заявил, что бойца признали потерпевшим по делу о драке с Яндиевым
По словам Александра Кравцова, допрос пока не состоялся, поскольку Харитонов себя не очень хорошо чувствует
Читать полностью