Плеканец: 48-летний Ягр в ближайшее время вернется на лед

ТАСС, 16 ноября. Чешский хоккеист Яромир Ягр в ближайшее время вновь вернется к тренировкам. Об этом сообщил его партнер по чешскому "Кладно" Томаш Плеканец, комментарий которого приводит телеканал TVA Sports.

"Яромир должен скоро снова начать играть, он занимается вместе с командой. Насколько я знаю, скоро он вернется на лед: ему 48 лет, но он может играть и до 50. Я действительно в это верю, он слишком сильно любит хоккей. Если у него нет серьезной травмы, он будет продолжать", - сказал Плеканец.

"В 48 лет он не будет лучшим игроком лиги, но одним из хороших. Он по-прежнему будет забивать голы и до сих пор играет важную роль: он в хорошей физической форме и по-прежнему неплохо играет в защите", - добавил он.

В прошлом сезоне "Кладно" выступал в высшем дивизионе чемпионата Чехии, но вылетел из него. Ягр в 38 матчах набрал 29 (15+14) очков.

Ягр с 1921 очком занимает второе место в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и третье - по заброшенным шайбам (766) и количеству матчей (1 733). Также он является самым результативным европейским хоккеистом в истории лиги. В составе "Питтсбурга" Ягр становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992), признавался самым ценным игроком лиги в сезоне-1998/99, четыре года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (1998-2001). В НХЛ он также выступал за "Вашингтон", "Рейнджерс", "Филадельфию", "Даллас", "Бостон", "Нью-Джерси", "Флориду" и "Калгари".

В составе сборной Чехии Ягр выигрывал Олимпийские игры (1998) и дважды становился чемпионом мира (2005, 2010). Он входит в число 27 игроков, которым удалось завоевать Кубок Стэнли, золото Олимпиады и чемпионата мира. В составе омского "Авангарда" Ягр, начавший свою карьеру в "Кладно" в 1988 году, стал обладателем Кубка европейских чемпионов и Кубка континента.