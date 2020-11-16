Английская бригада судей обслужит вместо польской матч Сербия - Россия в Лиге наций

ТАСС, 16 ноября. Английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором будет работать на матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций по футболу между сборными Сербии и России. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.