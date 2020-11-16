Английская бригада судей обслужит вместо польской матч Сербия - Россия в Лиге наций

ТАСС, 16 ноября. Английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором будет работать на матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций по футболу между сборными Сербии и России. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Ассистентами назначены Гари Бесвик и Адам Нанн, резервным арбитром - Матей Юг.
Изначально на матче должна была работать польская бригада судей, главным арбитром должен был выступить Даниэль Стефанский. Предыдущий матч россиян против команды Турции 15 ноября также судил польский арбитр Шимон Марциняк.
Встреча пройдет в Белграде 18 ноября, начало - 22:45 мск.