Саблин: второе подряд чемпионство является историческим для футболисток ЦСКА

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Второй кряду титул чемпиона России стал для женского футбольного клуба ЦСКА историческим. Такое мнение высказал основатель и основной владелец клуба Дмитрий Саблин, комментарий которого предоставлен ТАСС пресс-службой.

В понедельник после потери очков столичным "Локомотивом" ЦСКА за тур до конца турнира стал недосягаемым для соперником и завоевал второе в истории чемпионство (2019, 2020).

"Хочу поздравить нашу команду с важным чемпионством. Два года подряд мы берем золотые медали, это по-настоящему исторический момент в истории клуба. Вдвойне приятно, что команда обеспечила себе место в будущем розыгрыше Лиги чемпионов. На ликование времени у нас нет, так как буквально через два дня нам предстоит тяжелый матч на выезде в Австрии, на данный момент все мысли только о нем", - сказал Саблин.

Главный тренер команды Максим Зиновьев отметил, что чемпионство клубу далось непросто.

"Каждая игра была крайне сложной. Хочу отметить прогресс девчонок, большое спасибо за их труд, работу. Я благодарю руководство клуба, тренерский, медицинский и административный штабы за их нелегкий труд, большая часть нашего успеха принадлежит болельщикам. Они везде нас поддерживают, мы везде чувствуем себя как дома", - отметил тренер.