Украинский волейболист Пашицкий получил российское спортивное гражданство

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Волейболист санкт-петербургского "Зенита" Дмитрий Пашицкий получил российское спортивное гражданство. Об этом он сообщил ТАСС.
Теперь спортсмен имеет право выступать за сборную России. Пашицкий, ранее являвшийся гражданином Украины, получил российское гражданство летом 2020 года. Спортивное гражданство у волейболиста было эстонским.
"Наконец-то этот долгожданный день настал, я очень долго ждал. Теперь я официально являюсь российским волейболистом", - сказал Пашицкий.
"Очень рад. Было нелегко наблюдать за своими ребятами вместе со зрителями, но думаю, что в ближайшей игре смогу дебютировать на площадке. Хотя и рановато забегать вперед, очень много еще работы нужно проделать в клубе", - добавил спортсмен.
Пашицкий играет за "Зенит" с 2020 года. Ранее он выступал за кемеровский "Кузбасс", в составе которого стал чемпионом России в 2019 году, а также за ряд польских и эстонских клубов. С 2011 по 2014 год играл за французский "Канн". Также он выигрывал Суперкубок России, чемпионат Эстонии, серебро чемпионата Польши, бронзу чемпионата России.