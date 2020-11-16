Украинский волейболист Пашицкий получил российское спортивное гражданство

Теперь спортсмен имеет право выступать за сборную России. Пашицкий, ранее являвшийся гражданином Украины, получил российское гражданство летом 2020 года. Спортивное гражданство у волейболиста было эстонским.

"Наконец-то этот долгожданный день настал, я очень долго ждал. Теперь я официально являюсь российским волейболистом", - сказал Пашицкий.

"Очень рад. Было нелегко наблюдать за своими ребятами вместе со зрителями, но думаю, что в ближайшей игре смогу дебютировать на площадке. Хотя и рановато забегать вперед, очень много еще работы нужно проделать в клубе", - добавил спортсмен.

Пашицкий играет за "Зенит" с 2020 года. Ранее он выступал за кемеровский "Кузбасс", в составе которого стал чемпионом России в 2019 году, а также за ряд польских и эстонских клубов. С 2011 по 2014 год играл за французский "Канн". Также он выигрывал Суперкубок России, чемпионат Эстонии, серебро чемпионата Польши, бронзу чемпионата России.