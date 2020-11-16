Вратарь сборной России Сафонов заявил, что не имеет симптомов коронавируса

В понедельник после гостевого матча пятого тура группового этапа Лиги наций со сборной Турции (2:3) тест на коронавирус 21-летнего игрока показал сомнительный результат. Вызванный во второй раз в национальную команду Сафонов остался в запасе.

ТАСС, 16 ноября. Голкипер сборной России по футболу и "Краснодара" Матвей Сафонов не испытывает симптомов заражения коронавирусной инфекцией. Об этом игрок сообщил изданию "Спорт-Экспресс" .

"Никаких симптомов болезни нет. Тем не менее безопасность команды превыше всего, поэтому сейчас четко выполняю рекомендации медицинского штаба сборной. Нахожусь в стамбульском отеле, где жила команда, уже сдал повторный тест, жду результатов. Знаю, что врачи сборной и "Краснодара" находятся на связи, поэтому ситуация под контролем", - заявил Сафонов.

В среду сборная России проведет матч Лиги наций против команды Сербии. В случае победы российская команда выйдет в дивизион А турнира. В матче с турками, который прошел в воскресенье, место в воротах российской команды занимал Маринато Гилерме.