Саммельвуо: Пашицкий после смены гражданства может претендовать на место в сборной России

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Получивший российское спортивное гражданство Дмитрий Пашицкий может в будущем стать одним из кандидатов в национальную сборную. Об этом ТАСС заявил главный тренер Туомас Саммельвуо.

О смене спортивного гражданства игрока петербургского "Зенита" стало известно в понедельник. Пашицкий, ранее являвшийся гражданином Украины, получил российское гражданство летом 2020 года. Спортивное гражданство волейболиста было эстонским.