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Летние олимпийские виды спорта

Саммельвуо: Пашицкий после смены гражданства может претендовать на место в сборной России

О смене спортивного гражданства волейболиста петербургского "Зенита" стало известно в понедельник
Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо EPA-EFE/ADAM WARZAWA
Описание
Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо
© EPA-EFE/ADAM WARZAWA

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Получивший российское спортивное гражданство Дмитрий Пашицкий может в будущем стать одним из кандидатов в национальную сборную. Об этом ТАСС заявил главный тренер Туомас Саммельвуо.

О смене спортивного гражданства игрока петербургского "Зенита" стало известно в понедельник. Пашицкий, ранее являвшийся гражданином Украины, получил российское гражданство летом 2020 года. Спортивное гражданство волейболиста было эстонским.

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"Конечно, Дима наконец может выступать за клуб. По поводу сборной - это еще далеко. Важно, что сейчас сделаны все документы. Теперь на одного кандидата в сборную России стало больше", - сказал Саммельвуо.

Пашицкий играет за "Зенит" с 2020 года. Ранее он выступал за кемеровский "Кузбасс", а также за ряд польских и эстонских клубов. С 2011 по 2014 год играл за французский "Канн".

Теги
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