Футболист "Атлетико" и сборной Уругвая Суарес заразился коронавирусом

ТАСС, 16 ноября. Тест на коронавирус нападающего сборной Уругвая по футболу Луиса Суареса дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Также положительными оказались результаты тестов вратаря сборной Уругвая Родриго Муньоса и пресс-атташе команды Матиаса Фараля. Все трое в данный момент находятся на самоизоляции.

Сборная Уругвая 18 ноября должна провести матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Бразилии.

Суарес выступает за мадридский "Атлетико", который является соперником московского "Локомотива" на групповом этапе Лиги чемпионов. 25 ноября команды должны провести матч в рамках четвертого тура группового турнира, встреча запланирована в Мадриде.

33-летний Суарес перешел в "Атлетико" осенью 2020 года из "Барселоны", в составе которой четыре раза становился чемпионом Испании и обладателем национального кубка, дважды - обладателем суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА. Также выступал за уругвайский "Насьональ", нидерландские "Гронинген", "Аякс", английский "Ливерпуль". В составе сборной Уругвая он выигрывал Кубок Америки в 2011 году, является лучшим бомбардиром национальной команды.