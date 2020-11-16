Чемпионка ОИ по лыжным гонкам Нильссон не примет участия в первом этапе КМ по биатлону

ТАСС, 16 ноября. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон не вошла в состав сборной Швеции на первый этап Кубка мира по биатлону. Об этом сообщает телеканал SVT.

В субботу 27-летняя спортсменка дебютировала в биатлоне, заняв 11-е место в спринтерской гонке на открытии сезона в шведском Идре. По информации источника, на этапе Кубка мира выступит Мальте Стефанссон.

Новый сезон Кубка мира стартует этапом 28-29 ноября в финском Контиолахти. Второй этап пройдет там же 3-6 декабря.

Нильссон стала чемпионкой Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане в личном спринте классическим стилем. Также она является двукратным серебряным и бронзовым призером Игр, двукратной чемпионкой мира, еще пять раз она завоевывала серебряные медали мировых первенств. В марте 2020 года она приняла решение перейти в биатлон.