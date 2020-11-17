Даниил Медведев обыграл Зверева и одержал первую победу на Итоговом турнире АТР

24-летний россиянин победил со счетом 6:3, 6:4. Оба теннисиста выступают в группе "Токио-1970". Ранее в другом матче квартета лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович переиграл аргентинца Диего Шварцмана (6:3, 6:2).

Теннисисты сыграли между собой в восьмой раз, все матчи прошли на "харде". Медведев в третий раз переиграл соперника, предыдущая победа была 8 ноября в финале турнира серии "Мастерс" в Париже. Медведев во второй раз принимает участие в Итоговом турнире и одержал первую победу: в прошлом сезоне он играл в одной группе со Зверевым, уступил ему в двух сетах и с тремя поражениями в трех встречах занял последнее, четвертое место в своем квартете.

Медведев располагается на четвертой строчке мирового рейтинга и является победителем восьми турниров под эгидой АТР. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема для россиянина является выход в финал Открытого чемпионата США прошлого сезона, где он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Звереву 23 года, он занимает седьмое место рейтинга АТР и является победителем 13 турниров под эгидой организации. Наивысшим достижением Зверева на турнирах серии Большого шлема также является финал Открытого чемпионата США - в заключительном матче турнира этого сезона он проиграл австрийцу Доминику Тиму.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всего побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году. Турнир проводится в Лондоне на "харде". Действующим победителем является грек Стефанос Циципас.