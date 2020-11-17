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Итоговый турнир ATP

Тарпищев: Медведев должен дойти как минимум до полуфинала Итогового турнира АТР

Россиянин в первом туре группового этапа Итогового турнира обыграл представителя Германии Александра Зверева со счетом 6:3, 6:4
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев показал отличную функциональную готовность в матче первого тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) против представителя Германии Александра Зверева и с такой игрой должен дойти как минимум до полуфинала. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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Медведев обыграл Зверева со счетом 6:3, 6:4.

"Определяющим в этой игре был первый сет. Интенсивность игры была высокой и до середины [сета], шансы на победу были абсолютно равны, - сказал Тарпищев. - Но у Медведева оказалась лучше функционалка - Зверев подсел первым. Потом Медведев раскрепостился после победы в первом сете, процент первой подачи вырос и шансов у Зверева уже не было".

"Считаю, что Даня должен быть как минимум в полуфинале турнира, однозначно. Будем надеяться, что сохранит форму до конца", - добавил Тарпищев.

Медведев во второй раз принимает участие в Итоговом турнире: в прошлом сезоне он играл в одной группе со Зверевым, уступил ему в двух сетах и занял последнее, четвертое место в своем квартете. 24-летний россиянин располагается на четвертой строчке мирового рейтинга и является победителем восьми турниров под эгидой АТР. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема для Медведева является выход в финал Открытого чемпионата США прошлого сезона.

Теги
Итоговый турнир ATPТарпищев, Шамиль АнвяровичМедведев, Даниил Сергеевич
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