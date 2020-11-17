Медведев считает уверенность в себе ключом к успеху на Итоговом турнире ATP

ТАСС, 17 ноября. Россиянин Даниил Медведев после победы в первом туре группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) над представителем Германии Александром Зверевым заявил, что ключом к успеху на турнире является уверенность в себе. Комментарий Медведева приводит пресс-служба ATP.

Медведев обыграл Зверева со счетом 6:3, 6:4. Теннисисты ранее встречались 8 ноября в финале турнира серии "Мастерс" в Париже, победу также одержал Медведев (5:7, 6:4, 6:1).

"Конечно, уверенность - это ключ к успеху, а победа на "Мастерсе" всегда помогает ее закрепить, - сказал Медведев. - Я знал, что сегодня могу продемонстрировать хорошую игру. В начале мы оба действовали немного неуверенно, но при этом было несколько невероятных моментов. По интенсивности это был один из самых напряженных матчей в моей карьере".

"Когда ты в первом матче турнира играешь с соперником из первой десятки мирового рейтинга, то должен быть все время сконцентрирован. Это главное, что мне удалось сделать. В целом я доволен своим выступлением", - добавил Медведев.

24-летний россиянин располагается на четвертой строчке мирового рейтинга и является победителем восьми турниров под эгидой АТР. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема для Медведева является выход в финал Открытого чемпионата США прошлого сезона.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всех на турнире побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году. Турнир проводится в Лондоне на "харде". Действующим победителем является грек Стефанос Циципас.