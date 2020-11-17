Зверев назвал матч против Медведева на Итоговом турнире ATP одним из худших в сезоне

ТАСС, 17 ноября. Представитель Германии Александр Зверев считает, что встреча первого тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) против россиянина Даниила Медведева стала для него одной из худших в сезоне. Комментарий Зверева приводит пресс-служба ATP.

Встреча Зверева и Медведева завершилась победой россиянина со счетом 6:3, 6:4.

"Моя подача сегодня была не так хороша, как и вся встреча в целом, - сказал Зверев. - Думаю, это один из моих худших матчей в нынешнем сезоне".

"Даниил молодец, сделал то, что должен. Думаю, в начале матча он немного нервничал, но затем вернулся на свой привычный уровень", - добавил Зверев.

Звереву 23 года, он занимает седьмое место рейтинга АТР и является победителем 13 турниров под эгидой организации. Наивысшим достижением Зверева на турнирах серии Большого шлема является финал Открытого чемпионата США - в заключительном матче турнира этого сезона он проиграл австрийцу Доминику Тиму.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всего побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году. Турнир проводится в Лондоне на "харде". Действующим победителем является грек Стефанос Циципас.