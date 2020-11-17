Сенат США принял антидопинговый "акт Родченкова"

"Акт Родченкова" будет распространяться на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA), и предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он участвует в допинговом сговоре на соревнованиях с американским присутствием. При этом закон не будет распространяться на североамериканские профессиональные лиги (НБА, НХЛ и т. д.), которые не следуют кодексу WADA. Нарушителям грозит штраф до $1 млн и лишение свободы до 10 лет, преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, законом не предусматривается.

Закон носит имя бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который выступает главным информатором WADA в деле о допинге в российском спорте. В октябре законопроект был принят Палатой представителей Конгресса США. Для вступления в силу его в течение 10 дней должен подписать президент США.

Ранее WADA неоднократно выступало против принятия акта, выражая обеспокоенность его экстерриториальным компонентом. Кроме того, Всемирное антидопинговое агентство указывало на возможное дублирование законов в разных юрисдикциях, что повлечет за собой дестабилизацию антидопинговой структуры, подразумевающей набор единых правил для спортсменов всего мира.