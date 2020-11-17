В России могут ограничить прием ставок для более 70% мировых спортивных событий

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Более 70% всех мировых спортивных событий, на которые раньше можно было принимать ставки, теперь могут считаться в России нелегитимными из-за введенных поправок в регулирование деятельности азартных игр. Об этом сообщил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин в своем письме министру спорта Олегу Матыцину, копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

30 сентября в России вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 270, согласно которому букмекеры могут принимать ставки исключительно на официальные спортивные события и уплачивают целевые отчисления, в том числе с иностранных спортивных событий.

"Проведенный экспертами комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта анализ показал, что более 70% всех мировых спортивных событий, на которые раньше можно было принимать ставки, теперь могут считаться в России нелегитимными", - отмечается в письме.

По мнению экспертов, многие нормы Федерального закона являются "недостаточно определенными, что создает трудности в их единообразном применении участниками букмекерского рынка". Без разъяснений Минспорта контролирующие органы "могут по-своему трактовать те или иные положения Федерального закона", считают в палате. В связи с этим эксперты "усматривают риски по привлечению букмекеров к административной ответственности за прием ставок на нелегальные, с субъективной точки зрения контролирующих органов, события".

"В качестве примера можно привести следующее спортивное событие. Все букмекеры принимают ставки на спортивные соревнования, организованные Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Ставки на эти события логично отнести к ставкам на исход событий, организованных международными спортивными организациями, однако, в российском законодательстве не закреплен термин "международная спортивная организация". Следовательно, есть риск принять ставку от неразрешенной законом организации", - говорится в письме Катырина.

Для выхода из сложившегося противоречия эксперты комитета ТПП РФ предлагают "под международной спортивной организацией считать организацию, которая проводит свои соревнования в двух или более странах и/или с участием спортсменов из нескольких стран" - по аналогии с тем, как в Воздушном кодексе РФ закреплено понятия международных воздушных перевозок и международных аэропортов. Также они просят считать надлежащими для приема ставок спортивные товарищеские матчи и соревнования, проводимые при поддержке общероссийских спортивных федераций и/или профессиональных спортивных лиг.