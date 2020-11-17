Крис Пол стал игроком "Финикса"

ТАСС, 17 ноября. Разыгрывающий Крис Пол стал игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Финикс". Об этом сообщает пресс-служба команды.

35-летний Пол перешел в "Финикс" в результате обмена. По условиям сделки, игроком команды также стал форвард Абдель Надер. Оба баскетболиста в прошлом сезоне выступали за "Оклахому", состав которой пополнили форвард Келли Обри - младший, разыгрывающие Рики Рубио, Тай Джером и Джейлен Лек, также клуб получил защищенный выбор в первом раунде драфта НБА 2022 года.

В сезоне-2019/20 Пол в составе "Оклахомы" провел 70 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем 17,6 очка, делая 5,0 подбора и отдавая 6,7 передач. В плей-офф он сыграл в семи играх, набирая в среднем 21,3 очка, делая 7,4 подбора и отдавая 5,3 передач. Пол также выступал за "Хьюстон", "Лос Анджелес Клипперс" и "Новый Орлеан". Он десять раз принимал участие в Матчах всех звезд и является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США (2008, 2012).