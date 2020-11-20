Златан Ибрагимович подарил футболистам "Милана" консоли PlayStation 5

ТАСС, 20 ноября. Шведский нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович подарил игрокам команды игровые консоли PlayStation 5, продажи которых в Европе начались в четверг.

Благодарность за подарок Ибрагимовичу в социальных сетях выразили защитник Матео Мусаккио и нападающие Саму Кастильехо и Рафаэль Леао.

PlayStation 5 доступны в двух версиях с одинаковой производительностью: с оптическим приводом по цене €499 (46 999 рублей в России) и без привода за €399 (37 999 рублей).

39-летний Ибрагимович забил восемь голов в семи турах и является лучшим бомбардиром чемпионата Италии нынешнего сезона. "Милан" занимает первое место в турнирной таблице с 17 очками.