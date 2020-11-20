Надаль назвал полуфинал Итогового турнира ATP против Медведева невероятным вызовом

ТАСС, 20 сентября. Испанец Рафаэль Надаль считает, что встреча против россиянина Даниила Медведева в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) будет для него невероятным вызовом. Комментарий испанца приводит пресс-служба ATP.

34-летний Надаль в заключительном туре группового этапа Итогового турнира обыграл действующего чемпиона грека Стефаноса Циципаса (6:4, 4:6, 6:2) и вышел в полуфинал, заняв второе место в группе "Лондон-2020". Медведев досрочно стал первым в группе "Токио-1970".

"Я с нетерпением жду возможности сыграть против теннисиста, который в последние пару недель, возможно, выглядит лучше меня, - сказал Надаль. - Это будет невероятный вызов, но я надеюсь, что готов к нему".

Надаль располагается на второй строчке мирового рейтинга и является победителем 86 турниров под эгидой АТР. Также испанец делит со швейцарцем Роджером Федерером первое место по количеству побед на турнирах серии Большого шлема (20).

Медведеву 24 года, он находится на четвертой строчке мирового рейтинга и является победителем восьми турниров под эгидой АТР. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема для россиянина является выход в финал Открытого чемпионата США прошлого сезона, где он уступил Надалю.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всего побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году. Турнир проводится в Лондоне на "харде". Призовой фонд составляет $5,7 млн.