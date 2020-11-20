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Мировой футбол

Церемония награждения лучших игроков по версии ФИФА пройдет 17 декабря

Голосование начнется 20 ноября

ТАСС, 20 ноября. Международная федерация футбола (ФИФА) проведет церемонию награждения лучших игроков по версии организации в онлайн-формате 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Будут вручены премии лучшему футболисту и лучшей футболистке года, лучшим тренерам у мужчин и женщин, лучшим вратарям у мужчин и женщин, автору лучшего гола 2020 года. Также будут определены мужская и женская символические сборные года, обладатель награды "фейр-плей" и присуждена премия за лучшую акцию болельщиков (FIFA Fan Award).

Голосование по номинациям состоится с 25 ноября по 9 декабря.

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