Церемония награждения лучших игроков по версии ФИФА пройдет 17 декабря

ТАСС, 20 ноября. Международная федерация футбола (ФИФА) проведет церемонию награждения лучших игроков по версии организации в онлайн-формате 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Будут вручены премии лучшему футболисту и лучшей футболистке года, лучшим тренерам у мужчин и женщин, лучшим вратарям у мужчин и женщин, автору лучшего гола 2020 года. Также будут определены мужская и женская символические сборные года, обладатель награды "фейр-плей" и присуждена премия за лучшую акцию болельщиков (FIFA Fan Award).

Голосование по номинациям состоится с 25 ноября по 9 декабря.