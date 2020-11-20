Фогелис избран новым президентом Международной федерации санного спорта

ТАСС, 20 ноября. Латвиец Эйнарс Фогелис избран новым главой Международной федерации санного спорта (FIL). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выборы прошли на конгрессе FIL в режиме видеоконференции. С 1994 года организацию возглавлял Йозеф Фендт.

"Я очень рад доверию, оказанному мне делегатами национальных федераций, и хотел бы выразить благодарность. Сегодня выражаю особую благодарность президенту Йозефу Фендту, с которым имел возможность работать и учиться в течение двух лет в качестве генерального секретаря FIL", - сказал Фогелис.