Трегубов занял седьмое место на первом этапе Кубка мира по скелетону

ТАСС, 20 ноября. Россиянин Никита Трегубов показал седьмое время на первом этапе Кубка мира по скелетону. Соревнования прошли в латвийской Сигулде.

Россиянки остались без наград на первом этапе Кубка мира по скелетону

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Победителем стал латвиец Мартинс Дукурс с результатом 1 минута 40,44 секунды. Второе место занял немец Феликс Кайзингер (+0,79), третье - его соотечественник Александер Гасснер (+0,79). Трегубов отстал от победителя на 1,21 секунды.

Россиянин Александр Третьяков расположился на девятой строчке (+1,43), Даниил Романов стал 13-м (+2,56).

Кубок мира по скелетону проводится совместно с Кубком мира по босблею. Российская бобслейная команда была отстранена от участия в первом этапе соревнований из-за заражения коронавирусом трех членов сборной.

Второй этап Кубка мира по скелетону также пройдет в Сигулде 27 ноября.