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Зимние олимпийские виды спорта

Трегубов занял седьмое место на первом этапе Кубка мира по скелетону

Победителем стал латвиец Мартинс Дукурс

ТАСС, 20 ноября. Россиянин Никита Трегубов показал седьмое время на первом этапе Кубка мира по скелетону. Соревнования прошли в латвийской Сигулде.

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Победителем стал латвиец Мартинс Дукурс с результатом 1 минута 40,44 секунды. Второе место занял немец Феликс Кайзингер (+0,79), третье - его соотечественник Александер Гасснер (+0,79). Трегубов отстал от победителя на 1,21 секунды.

Россиянин Александр Третьяков расположился на девятой строчке (+1,43), Даниил Романов стал 13-м (+2,56).

Кубок мира по скелетону проводится совместно с Кубком мира по босблею. Российская бобслейная команда была отстранена от участия в первом этапе соревнований из-за заражения коронавирусом трех членов сборной.

Второй этап Кубка мира по скелетону также пройдет в Сигулде 27 ноября.

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Зимние олимпийские виды спорта
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