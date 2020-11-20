Джокович сыграет с Тимом в полуфинале Итогового турнира АТР

ТАСС, 20 ноября. Серб Новак Джокович обыграл немца Александра Зверева в матче третьего тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $5,7 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу 33-летнего серба. Оба теннисиста представляют группу "Токио-1970".

Джокович стал последним полуфиналистом турнира, заняв второе место в квартете. В плей-офф ему будет противостоять ставший лучшим в группе "Лондон-2020" австриец Доминик Тим. Ранее с первого места группы в полуфинал вышел россиянин Даниил Медведев, который в пятницу сыграет в третьем туре с аргентинцем Диего Шварцманом. В полуфинале россиянин встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Джокович является первой ракеткой мира. На счету сербского теннисиста 17 побед на турнирах серии Большого шлема (третий результат в истории у мужчин): восемь раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США и один раз - Открытый чемпионат Франции. Также он выиграл 81 титул ATP (пятый показатель в истории) и является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Звереву 23 года, он занимает седьмое место рейтинга АТР и является победителем 13 турниров под эгидой организации. Наивысшим достижением Зверева на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США этого сезона, где он проиграл Тиму.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всего побеждал Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году. Турнир проводится в Лондоне на "харде". Действующим победителем является грек Стефанос Циципас.