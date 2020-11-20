Футболист сборной России Чалов подписал новый контракт с ЦСКА

Соглашение с 22-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2023/24.

Всего за клуб Чалов сыграл в 139 матчах, в которых забил 41 гол. В сезоне-2018/19 он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 15 голов. В составе клуба Чалов стал обладателем Кубка России 2018 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей, в которых забил два мяча и сделал пять голевых передач.

ЦСКА после 14 туров занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 31 очко и опережая идущий на втором месте петербургский "Зенит" на один балл.