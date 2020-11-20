Выборы президента Федерации настольного тенниса России пройдут 21 декабря

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Федерация настольного тенниса России (ФНТР) планирует провести отчетно-выборную конференцию 21 декабря. Об этом ТАСС сообщил вице-президент ФНТР Роман Марков.

"Исполком Федерации настольного тенниса России сегодня принял решение провести выборную конференцию 21 декабря путем заочного опросного голосования. Все технические детали будут опубликованы на сайте нашей федерации в понедельник", - сказал Марков.

Федерацию настольного тенниса России с 2014 года возглавляет Александр Бабаков, который был переизбран на пост президента 10 февраля 2017 года.

Председателем попечительного совета ФНТР является помощник президента РФ Игорь Левитин, который в сентябре был избран президентом Европейского союза настольного тенниса (ETTU).

Левитин, являющийся заместителем председателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и первым вице-президентом Олимпийского комитета России, в майском письме, которое было размещено на сайте Международной федерации настольного тенниса, отметил, что будет баллотироваться только в том случае, если его программа получит поддержку со стороны федераций - членов ETTU.