Жулин: фигуристы Синицина и Кацалапов могут выступать еще лучше

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов хорошо выступили на этапе Гран-при в Москве, но могут улучшить результат. Такое мнение журналистам высказал тренер Александр Жулин.

В пятницу Синицина и Кацалапов заняли первое место по итогам ритм-танца, показав результат выше мирового рекорда (91,13).

"Катались хорошо, я доволен прокатом с точки зрения эмоций. Ритм-танец им легче, конечно, исполнять, потому что он прошлогодний, вкатанный, но можно катать еще лучше. Оценки достойные, мы же дома. Ждем завтрашнего дня, произвольного танца, но судя по последнему прокату, который они провели, было очень все прилично. Посмотрим, как все будет завтра", - сказал Жулин.

Произвольный танец спортсмены представят в субботу.