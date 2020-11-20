Мишина и Галлямов признались, что хотели исполнить короткую программу более эмоционально

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов планировали выступить в короткой программе этапа Гран-при в Москве более эмоционально. Об этом журналистам по итогам выступления сообщила Мишина.

Пара стала лучшей в короткой программе на домашнем этапе Гран-при.

"Были ошибки, которых не должно было быть. Несмотря на то, что была всего неделя, хотели более эмоционально прокататься. Меняли небольшие штришки в прокате", - отметила фигуристка.

"Настраивались, как и на остальные соревнования. Для нас каждый старт - больше чем событие, нам нравится выступать. Как только едем на старты, мы рады, хотим проехать программы перед публикой, в костюме. Нашим прокатам рады", - добавил Галлямов.

Произвольную программу пары представят в субботу.