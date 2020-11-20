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Фигурное катание

Козловский отметил важность присутствия зрителей на этапах Гран-при по фигурному катанию

Соревнования в Москве проходят с ограниченным присутствием болельщиков

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Поддержка зрителей улучшает атмосферу на этапах Гран-при по фигурному катанию. Такое мнение по итогам выступления журналистам выразил россиянин Дмитрий Козловский.

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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли второе место по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Москве. Соревнования проходят с ограниченным присутствием зрителей.

"Мы в первую очередь рады вновь погрузиться в атмосферу Гран-при, соревнование имеет свою ауру и обстановку. Рады, что все равно находят возможность пускать зрителей, мы чувствовали их поддержку. Ошибки будем анализировать чуть позже, сейчас важно настроиться на произвольный прокат", - сказал Козловский.

Произвольную программу пары представят в субботу.

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