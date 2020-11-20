Стадионы на матчах РПЛ в Москве смогут заполняться на 25% до конца года

ТАСС, 20 ноября. Матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве до конца 2020 года будут проходить при допуске не более 25% болельщиков от вместимости стадионов. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Проведение матчей со зрителями возможно при условии строгого выполнения всех профилактических мер, разработанных Роспотребнадзором, нацеленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В связи с пандемией коронавируса сезон-2019/20 в РПЛ был приостановлен в марте, после трехмесячной паузы розыгрыш чемпионата России возобновился. Согласно регламенту, в восьми оставшихся турах заполняемость стадионов клубов премьер-лиги не превышала 10% от их вместимости, болельщики гостевых команд на арены не допускались.

С начала сезона-2020/21 на матчах чемпионата России разрешенное число зрителей было увеличено в соответствии с рекомендациями местных властей. В конце сентября было принято решение о разрешении продажи билетов для болельщиков гостевых команд. До этого поклонники выездных клубов могли попасть на трибуны, но в случае их прохода на стадион ответственность за их поведение возлагалась на организатора матча.