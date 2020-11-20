Фигуристка Панфилова не видит особой разницы между этапом Гран-при и чемпионатом России

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Апполинария Панфилова не видит значительной разницы между чемпионатом России и этапом Гран-при из-за подавляющего присутствия российских пар. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам короткой программы московского этапа Гран-при.

Панфилова и Дмитрий Рылов идут третьими перед произвольной программой.

"В целом, прокатом мы довольны, для первого раза это было неплохо. Мы очень много пропустили в начале сезона - как тренировок, так и соревнований. Были проблемы с уровнями на элементах, но это можно исправить", - отметила Панфилова.

"Особой разницы я не увидела, это, можно сказать, мини-чемпионат России. Только две наши ведущие пары отсутствуют. Было волнительно, потому что это первый старт сезона и сразу Гран-при", - добавила она.

Произвольную программу пары представят во вторник.