Стали известны все участники молодежного чемпионата Европы по футболу 2021 года

ТАСС, 20 ноября. Сборная Исландии стала последней командой, обеспечившей себе участие в чемпионате Европы по футболу 2021 года среди игроков не старше 21 года. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Исландии.

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Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес технические поражения со счетом 0:3 сборным Швеции и Армении за пропуск матча с исландцами. После этого исландцы набрали 21 очко и стали одной из пяти лучших сборных, которые заняли второе место в своей группе, что позволило им войти в число участников предстоящего чемпионата.

Чемпионат Европы пройдет в Венгрии и Словении, сборные которых примут участие в турнире на правах хозяев первенства. Также в число участников вошли сборные России, Англии, Дании, Германии, Исландии, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Румынии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии.