{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по футболу

Стали известны все участники молодежного чемпионата Европы по футболу 2021 года

Россияне завоевали путевку на турнир в октябре
© AP Photo/Ariel Schalit

ТАСС, 20 ноября. Сборная Исландии стала последней командой, обеспечившей себе участие в чемпионате Европы по футболу 2021 года среди игроков не старше 21 года. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Исландии.

На эту тему
Впервые с 2013 года. Кто вывел молодежную сборную России по футболу на чемпионат Европы

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес технические поражения со счетом 0:3 сборным Швеции и Армении за пропуск матча с исландцами. После этого исландцы набрали 21 очко и стали одной из пяти лучших сборных, которые заняли второе место в своей группе, что позволило им войти в число участников предстоящего чемпионата.

Чемпионат Европы пройдет в Венгрии и Словении, сборные которых примут участие в турнире на правах хозяев первенства. Также в число участников вошли сборные России, Англии, Дании, Германии, Исландии, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Румынии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии.

На эту тему
Шанс войти в историю. Молодежная сборная России по футболу пробилась на Евро-2021

Молодежная сборная России в октябре завоевала право принять участие в финальном турнире, досрочно заняв первое место в отборочной группе с командами Польши, Болгарии, Сербии, Эстонии и Латвии. Команда выступит в финальной стадии европейского первенства впервые с 2013 года.

Групповой этап финальной стадии турнира должен пройти с 24 по 31 марта, стадия плей-офф - с 31 мая по 6 июня. Жеребьевка пройдет 10 декабря в швейцарском Ньоне.

Итоговый турнир ATP
Медведев заявил, что с нетерпением ждет полуфинала Итогового турнира ATP против Надаля
Россиянин занял первое место в группе "Токио-1970" с тремя победами в трех матчах
Читать полностью