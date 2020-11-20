Стали известны все участники молодежного чемпионата Европы по футболу 2021 года

ТАСС, 20 ноября. Сборная Исландии стала последней командой, обеспечившей себе участие в чемпионате Европы по футболу 2021 года среди игроков не старше 21 года. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Исландии.
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес технические поражения со счетом 0:3 сборным Швеции и Армении за пропуск матча с исландцами. После этого исландцы набрали 21 очко и стали одной из пяти лучших сборных, которые заняли второе место в своей группе, что позволило им войти в число участников предстоящего чемпионата.
Чемпионат Европы пройдет в Венгрии и Словении, сборные которых примут участие в турнире на правах хозяев первенства. Также в число участников вошли сборные России, Англии, Дании, Германии, Исландии, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Румынии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии.
Молодежная сборная России в октябре завоевала право принять участие в финальном турнире, досрочно заняв первое место в отборочной группе с командами Польши, Болгарии, Сербии, Эстонии и Латвии. Команда выступит в финальной стадии европейского первенства впервые с 2013 года.
Групповой этап финальной стадии турнира должен пройти с 24 по 31 марта, стадия плей-офф - с 31 мая по 6 июня. Жеребьевка пройдет 10 декабря в швейцарском Ньоне.